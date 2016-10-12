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Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 12, 2016 - 09:33 PM | Updated: October 13, 2016 - 08:24 AM
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Cleveland Indians president Mark Shapiro talks about the renovations to Progressive Field during a new conference, Aug. 7, 2014 in Cleveland. Shapiro is now President of the Toronto Blue Jays, who the Indians will face in the American League Championship Series. (AP Photo/Tony Dejak)

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