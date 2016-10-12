Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIENoYW1waW9uc2hpcCBTZXJpZXMgYmV0
d2VlbiB0aGUgSW5kaWFucyBhbmQgdGhlIFRvcm9udG8gQmx1ZSBKYXlzIHdpbGwgYmUgYSBzZXJp
ZXMgYW1vbmcgZnJpZW5kcywgZXZlbiBpZiBzb21lIHdpbGwgYmUgb24gdGhlIG9wcG9zaXRlIHNp
ZGUgd2hlbiBHYW1lIDEgYmVnaW5zIEZyaWRheSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC4gPC9wPjxw
PlRoZSBJbmRpYW5zLUJsdWUgSmF5cyBtYXRjaHVwIG1lYW5zIE1hcmsgU2hhcGlybyAmIzgyMTI7
IHRoZSBmb3JtZXIgSW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGN1cnJlbnQgQmx1ZSBKYXlzIHByZXNp
ZGVudCAmIzgyMTI7IGFuZCBSb3NzIEF0a2lucyAmIzgyMTI7IHRoZSBmb3JtZXIgSW5kaWFucyBW
UCBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIGFuZCBjdXJyZW50IEJsdWUgSmF5cyBnZW5lcmFsIG1hbmFn
ZXIgJiM4MjEyOyB3aWxsIGJvdGggYmUgYmFjayBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIGFsYmVpdCBpdCBpbiBh
IGRpZmZlcmVudCBzaGFkZSBvZiBibHVlLiA8L3A+PHA+U2hhcGlybyB3YXMgYSBtYWpvciBhcmNo
aXRlY3Qgb2YgdGhlIHNoYXBpbmcgb2YgdGhlIEluZGlhbnMgaW4gdGhlIDIwMDBzIGFuZCBoZWFk
ZWQgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gdG8gdGhlIGN1cnJlbnQgZnJvbnQgb2ZmaWNlLCBsZWQgYnkgQ2hy
aXMgQW50b25ldHRpLiBBdGtpbnMgaGFkIG1vdmVkIGhpcyB3YXkgdXAgdGhlIGxhZGRlciB1bnRp
bCB0YWtpbmcgYSBwcm9tb3Rpb24gaW4gVG9yb250byBzaG9ydGx5IGFmdGVyIFNoYXBpcm8gbGVm
dCBmb3IgdGhlIEJsdWUgSmF5cyBsYXN0IHllYXIuIDwvcD48cD5Ob3csIHdpdGggdGhvc2UgdHdv
IGxlYWRpbmcgdGhlIEJsdWUgSmF5cywgdGhlaXIgb25seSByb2FkYmxvY2sgdG8gdGhlIFdvcmxk
IFNlcmllcyBpcyB0aGUgSW5kaWFucyAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHRvIGdv
IHRocm91Z2ggdGhlbS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb3cgY291bGQgaXQgYmUgYW55IG90aGVyIHdh
eSB0aGFuIHRoYXQ/JiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIG93bmVyIFBhdWwgRG9sYW4gc2FpZCBNb25kYXkg
bmlnaHQgZHVyaW5nIGEgY2VsZWJyYXRpb24gYWZ0ZXIgdGhlIEluZGlhbnMgY29tcGxldGVkIGEg
Zmlyc3Qtcm91bmQgc3dlZXAgb2YgdGhlIFJlZCBTb3ggaW4gQm9zdG9uLiAmIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIGFjdHVhbGx5IHRocmlsbGVkIGFib3V0IHRoYXQuIEkmIzgyMTc7bSBoYXBweSBmb3IgTWFy
ay4gSXQmIzgyMTc7bGwgYmUgZnVuIHRvIGJhdHRsZSB3aXRoIGhpbSBhbmQgc3BlbmQgc29tZSB0
aW1lIHdpdGggaGltIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLCB0b28uJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGFwaXJvIGlz
IG9uZSB3aG9zZSBpbmZsdWVuY2UgY291bGQgcnVuIGRlZXAgaW4gdGhlIEluZGlhbnMgb3JnYW5p
emF0aW9uIGZvciB5ZWFycyBkZXNwaXRlIGhpcyB3b3JraW5nIGZvciBhbm90aGVyIHRlYW0uIEhl
IGltcGFjdGVkIEFudG9uZXR0aSwgd2hvIGhhcyBpbXBhY3RlZCBHTSBNaWtlIENoZXJub2ZmLCBh
bmQgcmlnaHQgZG93biB0aGUgbGluZS4gU2hhcGlybyBhbmQgQW50b25ldHRpIGhhdmUgYmVlbiB0
ZXh0aW5nIG9uZSBhbm90aGVyIGFuZCBwbGFuIHRvIGdldCBsdW5jaCB0aGlzIHdlZWsuIEZyaWVu
ZHMgYmVjb21lIGZyaWVuZGx5IGZvZXMgdGhpcyB3ZWVrLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7
bSBpbmNyZWRpYmx5IGdyYXRlZnVsLCYjODIyMTsgQW50b25ldHRpIHNhaWQgTW9uZGF5LiAmIzgy
MjA7SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBzdGFuZGluZyBoZXJlIHRvZGF5IGFuZCBoYXZpbmcgdGhp
cyBvcHBvcnR1bml0eSBpZiBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZm9yIE1hcmsuIEZvciBib3RoIG9mIHVz
IHRvIGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIEFMQ1MgaXMgcmVhbGx5IGEgZHJlYW0gY29tZSB0cnVlLiBBdCBh
IG1pbmltdW0sIHdlIGtub3cgb25lIG9mIHRoZSB0d28gb2YgdXMgaXMgZ29pbmcgdG8gZW5kIHVw
IGluIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMuIE9idmlvdXNseSwgcmlnaHQgbm93LCBJJiM4MjE3O3ZlIGdv
dCBhIHN0cm9uZyBwcmVmZXJlbmNlIG9uIHdoaWNoIG9uZSwgYnV0IEkmIzgyMTc7dmUgZ290IGFu
IGltbWVuc2UgYW1vdW50IG9mIHJlc3BlY3QgZm9yIE1hcmsgYW5kIFJvc3MgYW5kIHRoZSBsZWFk
ZXJzaGlwIGdyb3VwIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hhcGlybyBhbmQgQW50b25ldHRpIHdl
cmUgdHdvIGtleSBwaWVjZXMgdG8gdGhlIEluZGlhbnMgaGlyaW5nIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIGFz
IG1hbmFnZXIgcHJpb3IgdG8gdGhlIDIwMTMgc2Vhc29uLiBGcmFuY29uYSBoYWQgYW4gb3B0LW91
dCBjbGF1c2UgaW4gaGlzIGNvbnRyYWN0IGlmIFNoYXBpcm8gb3IgQW50b25ldHRpIHdlcmUgZXZl
ciB0byBsZWF2ZS4gSXQgc2hvd2VkIHRoZSBib25kIHRob3NlIHRocmVlIGhhZCwgYW5kIHRoZSBj
b25maWRlbmNlIHdpdGhpbiBvbmUgYW5vdGhlci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBsaWtlIE1hcmsgd2hlbiBoZSB3YXMgaGVyZS4gSG93JiM4MjE3O3MgdGhhdD8mIzgyMjE7IEZy
YW5jb25hIGpva2VkIG9uIFdlZG5lc2RheS4gJiM4MjIwO1lvdSBrbm93IHdoYXQ/IFRoaXMgaXMg
YWN0dWFsbHkgdW5iZWxpZXZhYmxlLiBGb3IgUm9zcyBhbmQgTWFyayB0byBiZSAmIzgyMTI7IEkg
ZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiBwZW9wbGUgcmVhbGl6ZSBbdGhlIHRyZWVdLiBTbyBtYW55IGZy
b250IG9mZmljZSBwZW9wbGUgaGF2ZSBjb21lIG91dCBvZiBoZXJlLiBJdCYjODIxNztzIGluY3Jl
ZGlibGUuICYjODIzMDsgSXQmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBhIGxpdHRsZSBlYXNpZXIgZm9yIG1l
IGJlY2F1c2UgdGhleSYjODIxNztyZSBub3QgaW4gdW5pZm9ybS4gTWFyayBhbmQgUm9zcywgSSYj
ODIxNzttIHNvIGNsb3NlIHRvIGJvdGggb2YgdGhlbSB0aGF0IGl0JiM4MjE3O2xsIGJlIGZ1biB0
byBzYXkgaGVsbG8uIEkmIzgyMTc7bSBzdXJlIHRoZXkgZmVlbCB0aGUgc2FtZSB3YXkgd2UgZG8g
JiM4MjEyOyB0aGV5IHdhbnQgdG8gYmVhdCBvdXIgYnJhaW5zIG91dC4gQnV0IHRoZW4gd2hlbiBp
dCYjODIxNztzIG92ZXIsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBuZXZlciBnb2luZyB0byBhZmZlY3QgYSBmcmll
bmRzaGlwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hhcGlybyB3YXMgbG9uZyBvbmUgb2YgdGhlIHBlb3BsZSB0
byB3aG9tIEZyYW5jb25hIHBhaWQgdGhlIG1vc3QgYXR0ZW50aW9uIHdoZW4gaGUgd2FzIHNwZWFr
aW5nLiBXaGVuIFNoYXBpcm8gc3Bva2UsIEZyYW5jb25hIHNhaWQgaGUgYWx3YXlzIHdhbnRlZCB0
byB0YWtlIG5vdGVzICYjODIxMjsgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBzdG9sZSBiZW5jaCBjb2FjaCBCcmFk
IE1pbGwmIzgyMTc7cyBwZW4gdG8gZG8gc28uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2FzIGEgdGlt
ZSB3aGVuIGhlIHNhaWQgc29tZXRoaW5nIGluIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbmFsIG1lZXRpbmcgYW5k
IHdlIHdlcmUgYWxsIHRpcmVkLCYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhZCBi
ZWVuIHNpdHRpbmcgdGhlcmUgYWxsIGRheS4gSGUgc3Bva2UgZm9yIDEwIG1pbnV0ZXMuIEkgcmVt
ZW1iZXIgd3JpdGluZyAmIzgyMTI7IEkgZ3JhYmJlZCBNaWxsc3kmIzgyMTc7cyBwZW4sIGJlY2F1
c2UgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBvbmUgJiM4MjEyOyBhbmQgSSB0b29rIG5vdGVzIGJlY2F1
c2UgSSB3YW50ZWQgdG8gdXNlIHRoZW0gaW4gb3VyIHRlYW0gbWVldGluZyB0aGUgbmV4dCBzcHJp
bmcuIEhlJiM4MjE3O3MgcGhlbm9tZW5hbGx5IHNtYXJ0LCBidXQgaGlzIHBlb3BsZSBza2lsbHMg
dG8gbWF0Y2ggbWFrZSBoaW0gc28gc3BlY2lhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9n
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.