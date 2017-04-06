All CATEGORIES
☰ Menu

Indians’ Carlos Santana preparing for return to outfield during series against Arizona Diamondbacks

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 6, 2017 - 11:49 AM | Updated: April 6, 2017 - 12:30 PM

MORE IN SPORTS

cavs06cut_01 Charles Krupa - AP
Cavaliers 114, Celtics 91: LeBron James’ dazzling second-quarter effort shows who’s boss in Eastern Conference showdown

BOSTON: LeBron James may have picked up a little something about smokescreens from the master when he nearly landed in Patriots coach Bill Belichick’s lap on his last visit to TD Garden.

baseball06cut_03
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark - 10:51 AM
ducks06cut_1
Expectations sky high as defending Eastern League champion RubberDucks prepare to open 2017 season
zmen06cut_1
University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next