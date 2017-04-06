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Indians’ Carlos Santana preparing for return to outfield during series against Arizona Diamondbacks

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 6, 2017 - 11:49 AM | Updated: April 7, 2017 - 12:51 PM
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Cleveland Indians first baseman Carlos Santana (left) catches the throw from starting pitcher Carlos Carrasco to force out Texas Rangers Shin-Soo Choo on his attempted bunt during the fifth inning Tuesday in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)


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