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Indians notebook

Indians’ Carlos Santana reaches out to Manny Ramirez amidst struggles

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 25, 2017 - 09:07 PM | Updated: July 26, 2017 - 08:23 AM
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Cleveland Indians' Carlos Santana runs the bases after hitting a solo home run off Cincinnati Reds relief pitcher Tony Cingrani in the eighth inning Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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