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Indians claim Richie Shaffer off waivers from Reds, release Jesus Aguilar

Beacon Journal staff report

Published: January 26, 2017 - 04:28 PM | Updated: January 26, 2017 - 08:15 PM

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MOBILE, ALA.: New Browns defensive coordinator Gregg Williams vowed Thursday to repair the motor of linebacker Jamie Collins if it ever sputters.

The Browns are ecstatic about retaining Collins on Monday with a four-year, $50 million contract because they consider him a young, talented, versatile difference maker on defense.

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