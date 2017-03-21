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Indians’ Cody Anderson gearing up for Tommy John elbow surgery, recovery after series of unfortunate events

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 08:22 PM | Updated: March 22, 2017 - 08:08 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Cody Anderson delivers in the first inning of a game against the Seattle Mariners, April 21, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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