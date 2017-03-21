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Indians’ Cody Anderson gearing up for Tommy John surgery, recovery after series of unfortunate events

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 08:22 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen reacts after Chicago White Sox's Tim Anderson grounded out to first base for the last out of a 3-1 Indians win in a game Aug. 16, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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