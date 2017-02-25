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Indians continue to look at Mike Clevinger as starting pitcher; Jason Kipnis to begin spring as DH

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 25, 2017 - 08:55 PM | Updated: February 26, 2017 - 06:42 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger throws against the Chicago Cubs during the ninth inning of Game 2 of the Major League Baseball World Series in Oct. 2016 in Cleveland. (AP Photo/Matt Slocum)

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