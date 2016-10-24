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World Series: Indians vs. Cubs

Indians continue to shrug off underdog label heading into World Series

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 24, 2016 - 08:59 PM | Updated: October 25, 2016 - 09:09 AM
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Cleveland Indians pitcher Mike Clevinger warms up during workouts Monday before Game One of the World Series Tuesday against the Chicago Cubs at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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