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Indians: Edwin Encarnacion gives lineup booming bat

By Tom Withers
Associated Press

Published: February 20, 2017 - 06:12 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion heads to another field after batting at the team's spring training facility Monday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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