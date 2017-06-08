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Indians entering amateur draft without a first-round pick but OK with price tag for Edwin Encarnacion

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 8, 2017 - 08:08 PM | Updated: June 9, 2017 - 03:18 PM
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Cleveland Indians designated hitter Edwin Encarnacion (10) acknowledges the crowed during after a video tribute to the former Toronto Blue Jays player before playing against Blue Jays May 8 in Toronto. (Fred Thornhill/The Canadian Press via AP)


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