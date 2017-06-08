All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians entering amateur draft without a first-round pick but OK with price tag for Edwin Encarnacion

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 8, 2017 - 08:08 PM | Updated: June 9, 2017 - 03:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians designated hitter Edwin Encarnacion (10) acknowledges the crowed during after a video tribute to the former Toronto Blue Jays player before playing against Blue Jays May 8 in Toronto. (Fred Thornhill/The Canadian Press via AP)


MORE IN SPORTS

cavs12 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Guard Kyrie Irving at his best when Cavaliers have backs to the wall

OAKLAND, Calif.: Whether it’s his lightning quick dribble, supreme confidence that doesn’t seem to waver or ability to score from almost anywhere on the court, Kyrie Irving seems to be at his best when things look the bleakest for the Cavaliers.

tribe12_01
Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base
Nate Ulrich’s Browns analysis: Things to like, dislike heading into mandatory minicamp
APTOPIX_Stanley_Cup_Penguins_Predators_Hockey_47054.jpg-8b5de~7
Stanley Cup: Penguins beat Predators to win Cup
tnotes12_02
Indians notebook: Terry Francona believes in the chemistry of current team
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next