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Indians exercise manager Terry Francona’s options for 2019-20; front office looks forward to offseason

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 06:30 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona signals for Trevor Bauer to relieve Bryan Shaw after he was pulled from Game 7 of the World Series on Wednesday in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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