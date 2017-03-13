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Indians eyeing options to fill in for injured second baseman Jason Kipnis

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 13, 2017 - 06:09 PM | Updated: March 14, 2017 - 12:00 AM
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Cleveland Indians second baseman Michael Martinez closes his eyes as Texas Rangers third baseman Drew Robinson (68) collides with Martinez after being forced out at second base during the second inning of a spring training baseball game in Feb. 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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