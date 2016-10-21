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Indians in the World Series

Indians fans take care of rookie Ryan Merritt’s wedding registry

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 21, 2016 - 07:09 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Ryan Merritt (right) celebrates with catcher Roberto Perez after an inning-ending double play against the Toronto Blue Jays during the fourth inning in Game 5 of the American League Championship Series in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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