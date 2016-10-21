All CATEGORIES
☰ Menu

Indians in the World Series

Indians fans take care of rookie Ryan Merritt’s wedding registry

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 21, 2016 - 07:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Ryan Merritt (right) celebrates with catcher Roberto Perez after an inning-ending double play against the Toronto Blue Jays during the fourth inning in Game 5 of the American League Championship Series in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


MORE IN SPORTS

hallo23cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Check out these quick costume ideas for Cleveland sports fans

What to wear, what to wear, what to wear?

Cavaliers projected opening night roster - 8:26 PM
Browns vs. Bengals: Storylines - 9:45 PM
Browns predictions - 9:44 PM
Browns vs. Bengals: Keys to the Game - 9:44 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next