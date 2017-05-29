All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 5, Athletics 3

Indians flash muscle, top Oakland A’s 5-3 on Memorial Day

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 29, 2017 - 11:05 PM | Updated: May 30, 2017 - 01:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Carlos Santana (right) congratulates Edwin Encarnacion after Encarnacion hit a solo home run off Oakland Athletics starting pitcher Daniel Mengden in the fourth inning Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Cedar Point teams with LeBron James to raise money to help Akron kids - 9:48 PM

Cedar Point is dropping dimes to help support LeBron James during the NBA Finals and a bit beyond.

tribe31web
Indians 9, Athletics 4: Offensive surge continues; Trevor Bauer strikes out 14 - 10:25 PM
cavs31cut_01
NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push
cavs30cut_01
Championship burden lifted, but Cavaliers’ Kyrie Irving says ‘that’s not where we want the storybook to end’
Area state track and field qualifiers - 9:22 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next