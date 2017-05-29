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Indians 5, Athletics 3

Indians flash muscle, top Oakland A’s 5-3 on Memorial Day

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 29, 2017 - 11:05 PM
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Cleveland Indians' Carlos Santana (right) congratulates Edwin Encarnacion after Encarnacion hit a solo home run off Oakland Athletics starting pitcher Daniel Mengden in the fourth inning Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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