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Indians forced to juggle rotation after Trevor Bauer cuts finger working on drone

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 14, 2016 - 06:54 PM

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