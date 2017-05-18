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Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 18, 2017 - 06:23 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:07 PM
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Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor (12) celebrates after scoring on an RBI single by Indians third baseman Jose Ramirez (11) against the Toronto Blue Jays during third inning May 10 in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


 

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