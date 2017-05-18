All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 18, 2017 - 06:23 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor (12) celebrates after scoring on an RBI single by Indians third baseman Jose Ramirez (11) against the Toronto Blue Jays during third inning May 10 in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


MORE IN SPORTS

indians20_04 Eric Christian Smith - AP
Indians 5, Astros 3: Edwin Encarnacion’s two-run home run helps Indians beat Astros - 12:02 AM

HOUSTON: Edwin Encarnacion hit a two-run home run and Jason Kipnis and Lonnie Chisenhall had solo shots to help the Indians to a 5-3 victory over the Houston Astros on Friday night.

cavs20_16
Cavaliers 130, Celtics 86: First-half avalanche buries Celtics as Cavs tie NBA record with 13th consecutive playoff victory - 11:30 PM
Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup
High school track and field: Nordonia girls, Twinsburg boys win Division I district team titles; Stow athletes win multiple events - 11:30 PM
Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue ‘very surprised’ Kyrie Irving left off All-NBA teams - 11:28 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next