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Indians’ game against Cincinnati Reds postponed to July 24; Lonnie Chisenhall placed on 7-day concussion DL

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 25, 2017 - 05:33 PM | Updated: May 26, 2017 - 09:58 AM
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Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall barehands a single hit by Tampa Bay Rays' Daniel Robertson in the sixth inning of a game, May 16, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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