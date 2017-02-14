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Indians hire Grady Sizemore as adviser to player development; left-hander Chris Narveson invited to camp

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 14, 2017 - 03:36 PM
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Cleveland Indians' Grady Sizemore watches his solo home run off Baltimore Orioles starting pitcher Brad Bergesen in the third inning of a game on April 17, 2011, in Cleveland. Sizemore was playing his first regular season game since June 2010. (AP Photo/Mark Duncan)


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