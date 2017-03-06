All CATEGORIES
☰ Menu

Spring training: Indians

Indians home opener sells out in 3 minutes; Tyler Naquin day-to-day; Michael Brantley appears in simulated game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 06:01 PM | Updated: March 7, 2017 - 11:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Edwin Encarnacion, left, Francisco Lindor, middle, and Bradley Zimmer, right, warm up prior to a spring training baseball game against the San Diego Padres Sunday, March 5, 2017, in Goodyear, Ariz. The Indians defeated the Padres 8-2. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

cry07_04 Eric Risberg - AP
LeBron tells what makes him cry (spoiler alert: it is a Disney movie and a rerun on Nickelodeon) in candid podcast

Want to make LeBron James cry?

After providing injured Andrew Bogut a shoulder he needed, Cavaliers’ Tristan Thompson ready to shoulder big load - 5:28 PM
George Thomas: Zips center Isaiah ‘Big Dog’ Johnson gets support for MAC Player of the Year
University of Akron basketball: Regular-season champion Zips ceremoniously cut down nets but focus on MAC Tournament - 4:41 PM
Akron wide receiver Jerome Lane Jr. not pleased with combine performance, vows to rebound at Zips pro day
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next