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Indians home opener sells out in 3 minutes; Tyler Naquin day-to-day; Michael Brantley appears in simulated game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 06:01 PM

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