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Spring training: Indians

Indians home opener sells out in 3 minutes; Tyler Naquin day-to-day; Michael Brantley appears in simulated game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 06:01 PM | Updated: March 7, 2017 - 11:01 AM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion, left, Francisco Lindor, middle, and Bradley Zimmer, right, warm up prior to a spring training baseball game against the San Diego Padres Sunday, March 5, 2017, in Goodyear, Ariz. The Indians defeated the Padres 8-2. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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