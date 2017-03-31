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Indians: Spring training

Indians’ hot-hitting Yandy Diaz set for third base; Carlos Santana gets work in right field

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 31, 2017 - 04:07 PM
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Cleveland Indians' Yandy Diaz scores on a base hit by Richie Shaffer during the first inning of a spring training game, March 20, in Goodyear, Ariz., as Los Angeles Dodgers catcher Yasmani Grandal stands near the plate. (AP Photo/Matt York)


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