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Indians’ hot-hitting Yandy Diaz set for third base; Carlos Santana gets work in right field

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 31, 2017 - 04:07 PM

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