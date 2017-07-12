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Indians, Josh Tomlin hope to have identified issues related to delivery, curveball

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 12, 2017 - 05:36 PM | Updated: July 13, 2017 - 05:44 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin delivers to San Diego Padres' Jose Pirela during the first inning of a game, July 6, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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