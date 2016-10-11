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American League Championship Series: Indians vs. Blue Jays

Indians’ Josh Tomlin living a dream, embodying ‘gritty’ team style

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 11, 2016 - 06:01 PM | Updated: October 12, 2016 - 08:54 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin delivers against the Boston Red Sox during the first inning in Game 3 in the American League Division Series, Monday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

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