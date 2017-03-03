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Indians report

Indians look to make up for lack of pure speed with aggressive base running in 2017

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 04:44 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez (11) runs past Cincinnati Reds' Tucker Barnhart (left) to score a run as umpire Quinn Wolcott looks on during the first inning of a spring training game Feb. 25, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


 

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