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Spring training: Brewers 14,  Indians 4; Giants 3, Indians 2

Indians lose split-squad games to Brewers, Giants

Staff and wire reports

Published: March 6, 2017 - 07:16 PM

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