Indians make Boone Logan signing official; Austin Adams designated for assignment

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJvbHN0ZXJpbmcgb2YgdGhlIGJ1bGxwZW4gdGhhdCBpbiBw
YXJ0IGNhcnJpZWQgdGhlbSB0aHJvdWdoIHRoZWlyIHBvc3RzZWFzb24gcnVuIGJlY2FtZSBvZmZp
Y2lhbCBvbiBUdWVzZGF5IHdpdGggdGhlIGFubm91bmNlbWVudCBvZiBsZWZ0LWhhbmRlZCByZWxp
ZWYgcGl0Y2hlciBCb29uZSBMb2dhbiYjODIxNztzIG9uZS15ZWFyIGRlYWwgdGhhdCBpbmNsdWRl
cyBhIGNsdWIgb3B0aW9uIGZvciBhIHNlY29uZCB5ZWFyLiA8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgYW5k
IExvZ2FuIHJlcG9ydGVkbHkgY2FtZSB0byBhbiBhZ3JlZW1lbnQgbGFzdCB3ZWVrLiBIaXMgZGVh
bCBpcyB3b3J0aCBhIHJlcG9ydGVkICQ1LjUgbWlsbGlvbiBpbiAyMDE2IHdpdGggYSAkNyBtaWxs
aW9uIGNsdWIgb3B0aW9uIGFuZCAkMSBtaWxsaW9uIGJ1eW91dCBpbiAyMDE3LiBUbyBtYWtlIHJv
b20gb24gdGhlIDQwLW1hbiByb3N0ZXIsIHJlbGllZiBwaXRjaGVyIEF1c3RpbiBBZGFtcyB3YXMg
ZGVzaWduYXRlZCBmb3IgYXNzaWdubWVudC48L3A+PHA+TG9nYW4gZ2l2ZXMgdGhlIEluZGlhbnMg
YW5kIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgYW4gYWRkaXRpb25hbCBsZWZ0LWhhbmRlZCB3ZWFw
b24gaW4gdGhlIGJ1bGxwZW4gYWxvbmcgd2l0aCBBbmRyZXcgTWlsbGVyLiBIZSYjODIxNztzIGhl
bGQgbGVmdC1oYW5kZWQgYmF0dGVycyB0byBhIC4yMzMgYmF0dGluZyBhdmVyYWdlIGFuZCAuNjcw
IE9QUyBpbiBoaXMgY2FyZWVyLiBMYXN0IHllYXIgd2l0aCB0aGUgQ29sb3JhZG8gUm9ja2llcywg
TG9nYW4gaGVsZCBsZWZ0aWVzIHRvIGEgLjE0MiBhdmVyYWdlLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHdl
IHN0YXJ0ZWQgb3V0IHRoZSBvZmZzZWFzb24sIG9uZSBvZiB0aGUgdGhpbmdzIHRoYXQgd2Ugc291
Z2h0IHRvIGRvIHdhcyB0byBmaW5kIHNvbWUgYmFsYW5jZSB0byBvdXIgYnVsbHBlbiBhbmQgc3Bl
Y2lmaWNhbGx5IGZyb20gdGhlIGxlZnQgc2lkZSwmIzgyMjE7IEluZGlhbnMgcHJlc2lkZW50IG9m
IGJhc2ViYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgQ2hyaXMgQW50b25ldHRpIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB0aGlu
ayBpdCYjODIxNztsbCBwcm92aWRlIFRpdG8gd2l0aCBhbm90aGVyIG9wdGlvbiBsYXRlciBpbiBn
YW1lcyB0byBtYXRjaCB1cCBhZ2FpbnN0IHNvbWUgb2YgdGhlIHRvdWdoZXIgbGVmdC1oYW5kZWQg
aGl0dGVycyBpbiBvdXIgZGl2aXNpb24gYW5kIHdpdGhpbiB0aGUgbGVhZ3VlLiYjODIyMTsgPC9w
PjxwPkxvZ2FuJiM4MjE3O3MgYWRkaXRpb24gZXNzZW50aWFsbHkgbWVhbnMgc2l4IG9mIHRoZSBz
ZXZlbiBidWxscGVuIHNwb3RzIGFyZSBsb2NrZWQgZG93bi4gSGUmIzgyMTc7bGwgam9pbiBDb2R5
IEFsbGVuLCBNaWxsZXIsIEJyeWFuIFNoYXcsIERhbiBPdGVybyBhbmQgWmFjaCBNY0FsbGlzdGVy
IGluIHRoZSBidWxscGVuLiBBIHNsZXcgb2YgcGl0Y2hlcnMgYm90aCBvbiBhbmQgb2ZmIHRoZSA0
MC1tYW4gcm9zdGVyIHdpbGwgdmllIGZvciB0aGUgc2V2ZW50aCBhbmQgcHJlc3VtYWJseSBmaW5h
bCBzcG90LiBUaGF0IGxpc3QgaW5jbHVkZXMgTmljayBHb29keSwgU2hhd24gQXJtc3Ryb25nLCBK
b2UgQ29sb24sIEt5bGUgQ3JvY2tldHQsIFBlcmNpIEdhcm5lciwgQ2FybG9zIEZyaWFzLCBTdGV2
ZSBEZWxhYmFyIGFuZCBvdGhlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBzaWduaW5nIGFsc28gbWVhbnMgdGhlIElu
ZGlhbnMmIzgyMTc7IHBheXJvbGwgZm9yIHRoaXMgc2Vhc29uIHdpbGwgZWNsaXBzZSAkMTIwIG1p
bGxpb24sIHRoZSBoaWdoZXN0IHRvdGFsIGluIGZyYW5jaGlzZSBoaXN0b3J5LiBBbG9uZyB3aXRo
IEVkd2luIEVuY2FybmFjaW9uJiM4MjE3O3MgdGhyZWUteWVhciwgJDYwIG1pbGxpb24gZGVhbCB0
aGF0IGNvdWxkIGJlIGV4dGVuZGVkIHRvIGEgZm91ci15ZWFyLCAkODAgbWlsbGlvbiBjb250cmFj
dCwgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSByZWFjaGVkIG5ldyBmaW5hbmNpYWwgYm91bmRhcmllcy4gVGhl
IHN1cHBvcnQgZnJvbSBvd25lcnNoaXAgaGFzIGFsbG93ZWQgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGZy
b250IG9mZmljZSB0byBkaXZlIGludG8gbmV3LCBhZ2dyZXNzaXZlIHdhdGVycyBvbiB0aGUgZnJl
ZS1hZ2VudCBtYXJrZXQgbm9ybWFsbHkgcmVzZXJ2ZWQgZm9yIHRoZSBsYXJnZXIgbWFya2V0IHRl
YW1zLiBJdCYjODIxNztzIG5ldHRlZCB0aGVtIHRoZWlyIHRvcCB0d28gdGFyZ2V0cyBhbmQgZmls
bGVkIHRoZWlyIHR3byBiaWdnZXN0IG5lZWRzIG9uIGEgcm9zdGVyIHRoYXQgcmVhY2hlZCBHYW1l
IDcgb2YgdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcyBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGNvbnRp
bnVlcyB0byBiZSBhIHNpZ25pZmljYW50IHN0cmV0Y2ggYnkgb3VyIG93bmVyc2hpcCwmIzgyMjE7
IEFudG9uZXR0aSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGRlbW9uc3RyYXRl
ZCBvdmVyIHRoZSBjb3Vyc2Ugb2YgdGhlIG9mZnNlYXNvbiBpbmNyZWRpYmxlIHN1cHBvcnQgYW5k
IGJlbGllZiBpbiBvdXIgdGVhbSBieSBleHRlbmRpbmcgZmFyIGJleW9uZCB3aGVyZSB3ZSB0aG91
Z2h0IHdlIGNvdWxkIHBvdGVudGlhbGx5IGdvIHBheXJvbGwtd2lzZSwgZmlyc3QgYnkgc2lnbmlu
ZyBFZHdpbiBhbmQgYWRkcmVzc2luZyBvbmUgb2Ygb3VyIHByaW1hcnkgbmVlZHMgb24gdGhlIG9m
ZmVuc2l2ZSBzaWRlIGFuZCB0aGVuIGJlaW5nIGFibGUgdG8gc2lnbiBCb29uZSwgd2hpY2ggYWRk
cmVzc2VzIG9uZSBvZiBvdXIgcHJpbWFyeSBwaXRjaGluZyBuZWVkcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgc2FpZCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCB0aGluayBzaWduaW5nIEVuY2Fy
bmFjaW9uIHdhcyBhIHJlYWwgcG9zc2liaWxpdHkgd2hlbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIGJlZ2FuLiBI
ZSYjODIxNztzIG5vdyBsb2NrZWQgaW50byB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3
OyBsaW5ldXAgZm9yIGF0IGxlYXN0IHRoZSBuZXh0IHRocmVlIHNlYXNvbnMuIExvZ2FuLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gQW50b25ldHRpLCBmaXQgaW50byB0aGF0IGNhdGVnb3J5IGFzIHdlbGwuIE5vdywg
dGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBib3RoLCBtYWtpbmcgZm9yIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCB3ZWxsLXJv
dW5kZWQgcm9zdGVycyBpbiB0aGUgbWFqb3IgbGVhZ3Vlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHRoZSBz
dGFydCBvZiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLCBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0aGluayB3ZSYjODIxNztkIGhh
dmUgYW55IG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHNpZ24gRWR3aW4gb3IgQm9vbmUsIGxldCBhbG9uZSBib3Ro
IG9mIHRoZW0sIGdpdmVuIGhvdyB3ZWxsIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgcGVyZm9ybWVkLCB0aGUgbWFy
a2V0cyB3ZSBleHBlY3RlZCB0aGVtIHRvIGNvbW1hbmQgYW5kIGFsc28gd2hlcmUgd2UgZXhwZWN0
ZWQgb3VyIHBheXJvbGwgcGFyYW1ldGVycyB0byBiZSwmIzgyMjE7IEFudG9uZXR0aSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7QmVjYXVzZSBvZiB0aGUgaW5jcmVkaWJsZSBsZWFwIG9mIGZhaXRoIGluIG93bmVyc2hp
cCwgd2Ugd2VyZSBhYmxlIHRvIGFjcXVpcmUgdHdvIG9mIG91ciB2ZXJ5IHRvcCB0YXJnZXRzIGF0
IG91ciBwcmltYXJ5IG5lZWRzLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lz
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlv
LmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly9odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.