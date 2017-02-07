Indians make Boone Logan signing official; Austin Adams designated for assignment

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJvbHN0ZXJpbmcgb2YgdGhlIGJ1bGxwZW4gdGhhdCBpbiBw
YXJ0IGNhcnJpZWQgdGhlbSB0aHJvdWdoIHRoZWlyIHBvc3RzZWFzb24gcnVuIGJlY2FtZSBvZmZp
Y2lhbCBvbiBUdWVzZGF5IHdpdGggdGhlIGFubm91bmNlbWVudCBvZiBsZWZ0LWhhbmRlZCByZWxp
ZWYgcGl0Y2hlciBCb29uZSBMb2dhbiYjODIxNztzIG9uZS15ZWFyIGRlYWwgdGhhdCBpbmNsdWRl
cyBhIGNsdWIgb3B0aW9uIGZvciBhIHNlY29uZCB5ZWFyLiA8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgYW5k
IExvZ2FuIHJlcG9ydGVkbHkgY2FtZSB0byBhbiBhZ3JlZW1lbnQgbGFzdCB3ZWVrLiBIaXMgZGVh
bCBpcyB3b3J0aCBhIHJlcG9ydGVkICQ1LjUgbWlsbGlvbiBpbiAyMDE2IHdpdGggYSAkNyBjbHVi
IG9wdGlvbiBhbmQgJDEgbWlsbGlvbiBidXlvdXQgaW4gMjAxNy4gVG8gbWFrZSByb29tIG9uIHRo
ZSA0MC1tYW4gcm9zdGVyLCByZWxpZWYgcGl0Y2hlciBBdXN0aW4gQWRhbXMgd2FzIGRlc2lnbmF0
ZWQgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIDwvcD48cD5Mb2dhbiBnaXZlcyB0aGUgSW5kaWFucyBhbmQgbWFu
YWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBhbiBhZGRpdGlvbmFsIGxlZnQtaGFuZGVkIHdlYXBvbiBpbiB0
aGUgYnVsbHBlbiBhbG9uZyB3aXRoIEFuZHJldyBNaWxsZXIuIEhlJiM4MjE3O3MgaGVsZCBsZWZ0
LWhhbmRlZCBiYXR0ZXJzIHRvIGEgLjIzMyBiYXR0aW5nIGF2ZXJhZ2UgYW5kIC42NzAgT1BTIGlu
IGhpcyBjYXJlZXIuIExhc3QgeWVhciB3aXRoIHRoZSBDb2xvcmFkbyBSb2NraWVzLCBMb2dhbiBo
ZWxkIGxlZnRpZXMgdG8gYSAuMTQyIGF2ZXJhZ2UuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgd2Ugc3RhcnRl
ZCBvdXQgdGhlIG9mZnNlYXNvbiwgb25lIG9mIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCB3ZSBzb3VnaHQgdG8g
ZG8gd2FzIHRvIGZpbmQgc29tZSBiYWxhbmNlIHRvIG91ciBidWxscGVuIGFuZCBzcGVjaWZpY2Fs
bHkgZnJvbSB0aGUgbGVmdCBzaWRlLCYjODIyMTsgSW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgb2YgYmFzZWJh
bGwgb3BlcmF0aW9ucyBDaHJpcyBBbnRvbmV0dGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHRoaW5rIGl0JiM4
MjE3O2xsIHByb3ZpZGUgVGl0byB3aXRoIGFub3RoZXIgb3B0aW9uIGxhdGVyIGluIGdhbWVzIHRv
IG1hdGNoIHVwIGFnYWluc3Qgc29tZSBvZiB0aGUgdG91Z2hlciBsZWZ0LWhhbmRlZCBoaXR0ZXJz
IGluIG91ciBkaXZpc2lvbiBhbmQgd2l0aGluIHRoZSBsZWFndWUuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+TG9n
YW4mIzgyMTc7cyBhZGRpdGlvbiBlc3NlbnRpYWxseSBtZWFucyBzaXggb2YgdGhlIHNldmVuIGJ1
bGxwZW4gc3BvdHMgYXJlIGxvY2tlZCBkb3duLiBIZSYjODIxNztsbCBqb2luIENvZHkgQWxsZW4s
IE1pbGxlciwgQnJ5YW4gU2hhdywgRGFuIE90ZXJvIGFuZCBaYWNoIE1jQWxsaXN0ZXIgaW4gdGhl
IGJ1bGxwZW4uIEEgc2xldyBvZiBwaXRjaGVycyBib3RoIG9uIGFuZCBvZmYgdGhlIDQwLW1hbiBy
b3N0ZXIgd2lsbCB2aWUgZm9yIHRoZSBzZXZlbnRoIGFuZCBwcmVzdW1hYmx5IGZpbmFsIHNwb3Qu
IFRoYXQgbGlzdCBpbmNsdWRlcyBOaWNrIEdvb2R5LCBTaGF3biBBcm1zdHJvbmcsIEpvZSBDb2xv
biwgS3lsZSBDcm9ja2V0dCwgUGVyY2kgR2FybmVyLCBDYXJsb3MgRnJpYXMsIFN0ZXZlIERlbGFi
YXIgYW5kIG90aGVycy48L3A+PHA+VGhlIHNpZ25pbmcgYWxzbyBtZWFucyB0aGUgSW5kaWFucyYj
ODIxNzsgcGF5cm9sbCBmb3IgdGhpcyBzZWFzb24gd2lsbCBlY2xpcHNlICQxMjAgbWlsbGlvbiwg
dGhlIGhpZ2hlc3QgdG90YWwgaW4gZnJhbmNoaXNlIGhpc3RvcnkuIEFsb25nIHdpdGggRWR3aW4g
RW5jYXJuYWNpb24mIzgyMTc7cyB0aHJlZS15ZWFyLCAkNjAgbWlsbGlvbiBkZWFsIHRoYXQgY291
bGQgYmUgZXh0ZW5kZWQgdG8gYSBmb3VyLXllYXIsICQ4MCBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0LCB0aGUg
SW5kaWFucyBoYXZlIHJlYWNoZWQgbmV3IGZpbmFuY2lhbCBib3VuZGFyaWVzLiBUaGUgc3VwcG9y
dCBmcm9tIG93bmVyc2hpcCBoYXMgYWxsb3dlZCB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgZnJvbnQgb2Zm
aWNlIHRvIGRpdmUgaW50byBuZXcsIGFnZ3Jlc3NpdmUgd2F0ZXJzIG9uIHRoZSBmcmVlLWFnZW50
IG1hcmtldCBub3JtYWxseSByZXNlcnZlZCBmb3IgdGhlIGxhcmdlciBtYXJrZXQgdGVhbXMuIEl0
JiM4MjE3O3MgbmV0dGVkIHRoZW0gdGhlaXIgdG9wIHR3byB0YXJnZXRzIGFuZCBmaWxsZWQgdGhl
aXIgdHdvIGJpZ2dlc3QgbmVlZHMgb24gYSByb3N0ZXIgdGhhdCByZWFjaGVkIEdhbWUgNyBvZiB0
aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgY29udGludWVzIHRv
IGJlIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgc3RyZXRjaCBieSBvdXIgb3duZXJzaGlwLCYjODIyMTsgQW50b25l
dHRpIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgZGVtb25zdHJhdGVkIG92ZXIg
dGhlIGNvdXJzZSBvZiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIGluY3JlZGlibGUgc3VwcG9ydCBhbmQgYmVsaWVm
IGluIG91ciB0ZWFtIGJ5IGV4dGVuZGluZyBmYXIgYmV5b25kIHdoZXJlIHdlIHRob3VnaHQgd2Ug
Y291bGQgcG90ZW50aWFsbHkgZ28gcGF5cm9sbC13aXNlLCBmaXJzdCBieSBzaWduaW5nIEVkd2lu
IGFuZCBhZGRyZXNzaW5nIG9uZSBvZiBvdXIgcHJpbWFyeSBuZWVkcyBvbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZl
IHNpZGUgYW5kIHRoZW4gYmVpbmcgYWJsZSB0byBzaWduIEJvb25lLCB3aGljaCBhZGRyZXNzZXMg
b25lIG9mIG91ciBwcmltYXJ5IHBpdGNoaW5nIG5lZWRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEluZGlh
bnMgaGF2ZSBzYWlkIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHNpZ25pbmcgRW5jYXJuYWNpb24g
d2FzIGEgcmVhbCBwb3NzaWJpbGl0eSB3aGVuIHRoZSBvZmZzZWFzb24gYmVnYW4uIEhlJiM4MjE3
O3Mgbm93IGxvY2tlZCBpbnRvIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGxpbmV1
cCBmb3IgYXQgbGVhc3QgdGhlIG5leHQgdGhyZWUgc2Vhc29ucy4gTG9nYW4sIGFjY29yZGluZyB0
byBBbnRvbmV0dGksIGZpdCBpbnRvIHRoYXQgY2F0ZWdvcnkgYXMgd2VsbC4gTm93LCB0aGUgSW5k
aWFucyBoYXZlIGJvdGgsIG1ha2luZyBmb3Igb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IHdlbGwtcm91bmRlZCBy
b3N0ZXJzIGluIHRoZSBtYWpvciBsZWFndWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXQgdGhlIHN0YXJ0IG9m
IHRoZSBvZmZzZWFzb24sIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O2QgaGF2ZSBhbnkg
b3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc2lnbiBFZHdpbiBvciBCb29uZSwgbGV0IGFsb25lIGJvdGggb2YgdGhl
bSwgZ2l2ZW4gaG93IHdlbGwgdGhleSYjODIxNzt2ZSBwZXJmb3JtZWQsIHRoZSBtYXJrZXRzIHdl
IGV4cGVjdGVkIHRoZW0gdG8gY29tbWFuZCBhbmQgYWxzbyB3aGVyZSB3ZSBleHBlY3RlZCBvdXIg
cGF5cm9sbCBwYXJhbWV0ZXJzIHRvIGJlLCYjODIyMTsgQW50b25ldHRpIHNhaWQuICYjODIyMDtC
ZWNhdXNlIG9mIHRoZSBpbmNyZWRpYmxlIGxlYXAgb2YgZmFpdGggaW4gb3duZXJzaGlwLCB3ZSB3
ZXJlIGFibGUgdG8gYWNxdWlyZSB0d28gb2Ygb3VyIHZlcnkgdG9wIHRhcmdldHMgYXQgb3VyIHBy
aW1hcnkgbmVlZHMuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2lu
ZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20v
Unlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBz
Oi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.