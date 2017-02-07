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Indians make Boone Logan signing official; Austin Adams designated for assignment

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 7, 2017 - 04:25 PM | Updated: February 8, 2017 - 09:04 AM
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Colorado Rockies relief pitcher Boone Logan delivers a pitch during a game against the Washington Nationals, Aug. 28, 2016 in Washington. The Cleveland Indians have signed Logan to a one-year contract. Logan's deal includes a club option for the 2018 season. Logan appeared in 126 games over the past two seasons for the Colorado Rockies. (AP Photo/Nick Wass)


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