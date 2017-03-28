All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians make contract extension with Jose Ramirez official

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 07:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez runs to field a ground ball hit by Texas Rangers' Carlos Beltran during the first inning of a game, Aug. 27, 2016 in Arlington, Texas. The Indians signed and the versatile infielder finalized a five-year, $26 million contract extension on Tuesday. The sides agreed to the deal last week and Ramirez passed his physical to finalize the contract Tuesday, that locks up one of Clevelands core players for the future. (AP Photo/LM Otero)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs30cut_04 Jae C. Hong - AP
As Cavaliers face ‘wake-up call’ during adversities of March, Kyrie Irving vows to do more to lead them - 7:34 PM

CHICAGO: After the Cavaliers’ loss Monday in San Antonio, the weight of defending a championship, the frustration of a disappointing night and the responsibility of playing point guard cut straight to Kyrie Irving’s heart.

Indians outfielder Lonnie Chisenhall to open season on DL; Abraham Almonte to make Opening Day roster
tnotes29cut
Indians name Shawn Armstrong to Opening Day bullpen; Brewers 13, Indians 12
browns29cut_02
Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion
marla29cut_01
Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next