All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians make contract extension with Jose Ramirez official

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 07:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez runs to field a ground ball hit by Texas Rangers' Carlos Beltran during the first inning of a game, Aug. 27, 2016 in Arlington, Texas. The Indians signed and the versatile infielder finalized a five-year, $26 million contract extension on Tuesday. The sides agreed to the deal last week and Ramirez passed his physical to finalize the contract Tuesday, that locks up one of Clevelands core players for the future. (AP Photo/LM Otero)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Cavaliers_Bulls_Basketball_29213.jpg-1ca0e~4 Nam Y. Huh - AP
Cavaliers notebook: LeBron James says locker room issues not fixed, but confident Cavs will ‘figure it out’

CHICAGO: LeBron James knows the difficulties of trying to defend an NBA title.

tribe31web
Yandy Diaz, Michael Martinez to make Indians’ Opening Day roster; Michael Brantley ‘in a pretty good spot’
cavs31cut_01
Bulls 99, Cavaliers 93: LeBron James passes Shaq, but frustrating slide continues
Indians’ hot-hitting Yandy Diaz set for third base; Carlos Santana gets work in right field - 4:07 PM
browns31cut_01
Browns notebook: Ohio State safety Malik Hooker takes pre-draft visit to Berea, Clemson quarterback Deshaun Watson auditions and more
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next