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Indians make contract extension with Jose Ramirez official

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 07:53 PM
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Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez runs to field a ground ball hit by Texas Rangers' Carlos Beltran during the first inning of a game, Aug. 27, 2016 in Arlington, Texas. The Indians signed and the versatile infielder finalized a five-year, $26 million contract extension on Tuesday. The sides agreed to the deal last week and Ramirez passed his physical to finalize the contract Tuesday, that locks up one of Clevelands core players for the future. (AP Photo/LM Otero)

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