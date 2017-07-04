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Indians manager Terry Francona misses Tuesday’s game, has tests at Cleveland Clinic

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 4, 2017 - 09:17 PM | Updated: July 5, 2017 - 07:59 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona watches during the third inning of a baseball game against the Texas Rangers in June 2017, in Cleveland. Francona missed Tuesday night's game against Texas after his second trip to the hospital this month. The Indians said doctors for now have ruled out major health issues and Francona will be monitored the next several weeks. (AP Photo/Tony Dejak)

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