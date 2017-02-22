Indians manager Terry Francona OK with intentional walk rule, advocates for replay time limit proposal

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsIG9uIFR1ZXNkYXkgYXBwcm92ZWQgYSBydWxlIGNoYW5n
ZSBpbiB3aGljaCB0ZWFtcyB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gZ2l2ZSBhIHNpZ25hbCBmcm9tIHRoZSBk
dWdvdXQgdG8gaW5pdGlhdGUgYW4gaW50ZW50aW9uYWwgd2FsayBpbnN0ZWFkIG9mIGhhdmluZyBh
IHBpdGNoZXIgdGhyb3cgZm91ciBiYWxscy4gPC9wPjxwPlRoZSBydWxlIGhhcyBhbHNvIGJlZW4g
YWNjZXB0ZWQgYnkgdGhlIFBsYXllcnMgQXNzb2NpYXRpb24gYW5kIHdpbGwgYmUgaW4gZWZmZWN0
IGZvciB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24uIDwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGFub3RoZXIgYXR0ZW1wdCBi
eSB0aGUgbGVhZ3VlIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIGdhbWUmIzgyMTc7cyBwYWNlIG9mIHBsYXksIHRo
b3VnaCBpdCYjODIxNztzIGFsc28gb25lIG9mIHRoZSBzbWFsbGVyIHBvc3NpYmxlIGNoYW5nZXMu
IFBpdGNoZXJzIG5vIGxvbmdlciB0aHJvd2luZyBmb3VyIGJhbGxzIGZvciBhbiBpbnRlbnRpb25h
bCB3YWxrIHdpbGwgbGlrZWx5IG9ubHkgc2F2ZSBhIG1pbnV0ZSBvciB0d28gZXZlcnkgY291cGxl
IG9mIGdhbWVzLjwvcD48cD5TaW1wbHkgZ2l2aW5nIGEgYmF0dGVyIGZpcnN0IGJhc2Ugd29uJiM4
MjE3O3QgaGF2ZSBtdWNoIG9mIGFuIGVmZmVjdCBvbiB0aGUgZ2FtZS4gSG93ZXZlciwgc29tZSBw
bGF5ZXJzLCBJbmRpYW5zIHNlY29uZCBiYXNlbWFuIEphc29uIEtpcG5pcyBpbmNsdWRlZCwgaGF2
ZSBwb2ludGVkIG91dCBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEgdGhhdCBwbGF5ZXJzIGhhdmUgdGFrZW4gYmFz
ZXMgb24gYmFkIHRocm93cyBvciBldmVuIHNjb3JlZCBydW5zIGR1cmluZyBhbiBhdHRlbXB0ZWQg
aW50ZW50aW9uYWwgd2Fsay4gPC9wPjxwPkluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBo
YXMgYXBwbGF1ZGVkIHRoZSBsZWFndWUgZm9yIGhvdyBpdCBoYXMgaGFuZGxlZCBydWxlIGNoYW5n
ZXMgb3ZlciB0aGUgbGFzdCB0d28geWVhcnMgaW4gdGVybXMgb2YgY29tbXVuaWNhdGlvbiB3aXRo
IHRlYW1zIGFuZCB0aGUgY2hhbmdlcyYjODIxNzsgaW1wbGVtZW50YXRpb24uIEhlIHNhaWQgaGUg
aXMgcGVyZmVjdGx5IGZpbmUgd2l0aCB0aGlzIG5leHQgY2hhbmdlLiBBZnRlciBhbGwsIGl0JiM4
MjE3O3MgYSBzbWFsbCBhbHRlcmF0aW9uIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBnZXQgaW4gdGhlIHdh
eSBvZiBob3cgdGhlIGdhbWUgaXMgcGxheWVkIG9uIGEgYnJvYWRlciBzY2FsZS4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJJiM4MjE3O20gT0sgd2l0aCBpdC4gRG9lc24mIzgyMTc7dCBzZWVtIGxpa2UgdGhhdCBi
aWcgb2YgYSBkZWFsLCYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgaW4gR29vZHllYXIs
IEFyaXouICYjODIyMDtJIGtub3cgdGhleSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gY3V0IG91dCBzb21l
IG9mIHRoZSBmYXQuIEkmIzgyMTc7bSBPSyB3aXRoIGl0LiAmIzgyMzA7IEkganVzdCB0aGluayBp
ZiBtYXliZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZGlnIHlvdXIgaGVlbHMgaW50byBzb21ldGhp
bmcsIEkmIzgyMTc7bSBub3Qgc3VyZSB0aGlzIHdvdWxkIGJlIGl0LiBGb3IgbWUsIGl0JiM4MjE3
O3Mgbm90IHRoYXQgYmlnIG9mIGEgZGVhbC4gJiM4MjMwOyBNYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwg
aW4gbXkgb3BpbmlvbiBkb2VzIGEgcmVhbGx5IGdvb2Qgam9iIHdpdGggcnVsZSBjaGFuZ2VzIGFu
ZCB0aGluZ3MgbGlrZSB0aGF0LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFub3RoZXIgcnVsZSBwcm9wb3NhbCB0
aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBicm91Z2h0IHVwIGJ5IGNvbW1pc3Npb25lciBSb2IgTWFuZnJlZCBh
bmQgdGhlIGxlYWd1ZSBpcyBnaXZpbmcgbWFuYWdlcnMgYSB0aW1lIGxpbWl0LCBwZXJoYXBzIDMw
IHNlY29uZHMsIHRvIGNoYWxsZW5nZSBhIHBsYXkuIEFzIHRoZSBydWxlcyBoYXZlIGJlZW4gYXBw
bGllZCByZWdhcmRpbmcgcmVwbGF5cywgbWFuYWdlcnMgaGF2ZSBiZWVuIGFibGUgdG8gd2FpdCB0
byBoZWFyIGZyb20gYSByZXBsYXkgY29vcmRpbmF0b3IgYWJvdXQgd2hldGhlciBvciBub3QgdG8g
Y2hhbGxlbmdlIGEgcGxheS4gUGxheWVycyBhbmQgdW1waXJlcyBzdGFuZCBvbiB0aGUgZmllbGQg
d2FpdGluZywgd2hpY2ggY29tZXMgYmVmb3JlIHRoZSB0aW1lIGl0IHRha2VzIHRvIGFjdHVhbGx5
IGhhdmUgdGhlIHJlcGxheSBjcmV3IGluIE5ldyBZb3JrIHJldmlldyB0aGUgcGxheS4gPC9wPjxw
PkZyYW5jb25hIHdvdWxkIGJlIG9uIGJvYXJkIHdpdGggdGhhdCBjaGFuZ2UgYXMgd2VsbC4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGFjdHVhbGx5IHdpc2ggdGhleSB3b3VsZCBbZ2l2ZSBtYW5hZ2VycyBhdCB0
aW1lIGxpbWl0XSwmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXkgd291
bGQgaHVzdGxlIGl0IHVwLiBBbmQgaWYgd2UgY2FuJiM4MjE3O3QgdGVsbCBpbiAzMCBzZWNvbmRz
LCBtYXliZSB3ZSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgZG9pbmcgaXQgYW55d2F5LiAmIzgyMzA7IElm
IHdlIGNhbiYjODIxNzt0IG1ha2Ugb3VyIG1pbmQgdXAsIG15IGdvb2RuZXNzLCBtYXliZSB3ZSBv
dWdodCB0byBqdXN0IGxlYXZlIGl0IGFsb25lLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFuZCBzbyBjb250aW51
ZXMgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIGNydXNhZGUgdG8gc2hvcnRlbiB0aGUgYXZlcmFnZSBtYWpv
ci1sZWFndWUgZ2FtZS48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8
L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxl
d2lzQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.