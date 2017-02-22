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Indians manager Terry Francona OK with intentional walk rule, advocates for replay time limit proposal

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 22, 2017 - 07:59 PM | Updated: February 23, 2017 - 08:02 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona flips a baseball in the air at the team's spring training facility Feb. 14, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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