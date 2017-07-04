All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians manager Terry Francona to miss Tuesday’s game, undergo tests at Cleveland Clinic

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 4, 2017 - 09:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona watches during the third inning of a baseball game against the Texas Rangers in June 2017, in Cleveland. Francona missed Tuesday night's game against Texas after his second trip to the hospital this month. The Indians said doctors for now have ruled out major health issues and Francona will be monitored the next several weeks. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

wimble05_04 Alastair Grant - AP
Wimbledon: Last year’s runners-up, Angelique Kerber, Milos Raonic, advance - 10:41 PM

LONDON: Last year’s runners-up were up first on the main showcourts at Wimbledon on Tuesday, and both came through in straight sets.

golf05_03
Golf: Jordan Spieth wants reputation as being a good closer - 10:40 PM
NBA notebook: Potential Cavaliers target Zach Randolph signs with Kings - 10:40 PM
tribe05_11
Padres 1, Indians 0: Corey Kluber makes history in loss - 10:36 PM
tribe04_01
Indians ace Corey Kluber named AL’s top pitcher for June
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next