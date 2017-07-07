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Indians manager Terry Francona undergoes procedure to correct heart arrhythmia; he is expected to return July 14

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 07:10 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona congratulates Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber after he receives his 2016 American League Champion ring on Opening Day at Progressive Field in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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