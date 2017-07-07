All CATEGORIES
☰ Menu

Indians manager Terry Francona undergoes procedure to correct heart arrhythmia; he is expected to return July 14

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 07:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona congratulates Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber after he receives his 2016 American League Champion ring on Opening Day at Progressive Field in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

LeBron backed Blaze Pizza declared the fastest-growing such chain ever - 7:46 PM

LeBron James certainly knows basketball, but it seems he also knows a good pizza when he eats one and a tasty business opportunity when served up.

Baseball notebook: Seth Gergely of Tallmadge commits to Purdue; Manchester graduates Dalton Earich & Andrew McFadden pledge to compete in college too
tribe11_11
Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game
browns11_02
Guaranteed money sticking point for Browns rookie safety Jabrill Peppers, one of eight unsigned 2017 NFL draft picks
tribe10_01
Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next