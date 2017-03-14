All CATEGORIES
☰ Menu

Indians spring training

Indians’ Michael Brantley to make debut Wednesday in minor league game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 14, 2017 - 07:24 PM | Updated: March 15, 2017 - 07:17 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Michael Brantley reaches up for a baseball at the team's spring training facility Feb. 19, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

University of Akron football: Zips face some questions in spring practice after disappointing 2016 season - 2:09 PM

To say that the 2016 season went awry for the University of Akron football team might be the understatement of the year for the UA community.

AP17071113811314
Kent State men’s basketball: Golden Flashes facing big challenge against talented UCLA in first round of NCAA Tournament - 2:00 PM
cavs17cut_08
Cavaliers 91, Jazz 83: Season of adversity continues as Iman Shumpert, Kyrie Irving hurt
stv17cut_05
Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 87, Mentor Lake Catholic 51: Fighting Irish roll into Division II regional final rematch with Cleveland Central Catholic
Cavaliers notebook: Kevin Love beats six-week projection, returns from knee surgery
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next