All CATEGORIES
☰ Menu

indians

Indians’ Mike Clevinger seeks to build on impressive five-start stretch

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 17, 2017 - 04:30 PM | Updated: July 18, 2017 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger delivers in the first inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Saturday, July 8, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

sumdrink20cut_burnt_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Summer fun: 10 cool outdoor spots in Greater Akron to grab a bite and drink

Summer is made for outdoor activities.

tribe20cut_1
Giants 5, Indians 4: Buster Posey’s two-out, two-run double in ninth sends Indians to defeat
tlate19cut_01
Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak
wrestle19cut_01
Wrestling: Perry’s David Carr claims freestyle national title, named tournament’s most outstanding
apscoaches_dawson
High school boys basketball: Akron Public Schools hire coaches to fill positions at Buchtel, East, Kenmore-Garfield, North
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next