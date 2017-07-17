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Indians’ Mike Clevinger seeks to build on impressive five-start stretch

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 17, 2017 - 04:30 PM | Updated: July 18, 2017 - 02:01 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger delivers in the first inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Saturday, July 8, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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