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Indians spring training

Indians mulling options for one, possibly two available spots in Opening Day bullpen

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 10:49 PM
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Cleveland Indians' Kyle Crockett signs autographs for fans before a spring training baseball game against the Oakland Athletics, Saturday in Mesa, Ariz. (AP Photo/Darron Cummings)


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