All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians name Shawn Armstrong to Opening Day bullpen; Brewers 13, Indians 12

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 08:33 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Shawn Armstrong delivers against the Chicago White Sox during the eighth inning of a game, Sept. 19, 2015, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tnotes29cut Ron Schwane - AP
Indians name Shawn Armstrong to Opening Day bullpen; Brewers 13, Indians 12

PHOENIX: The Indians’ Opening Day roster continues to take shape. The pitching staff is now set.

browns29cut_02
Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion
marla29cut_01
Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue
zmen29cut_02
University of Akron basketball: Search to replace coach Keith Dambrot begins; Zips players consider options
bsider29cut_01
Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for quarterback: ‘Anything’s a possibility until it’s not’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next